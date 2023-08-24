陳福海趁總統參加八二三活動空檔 爭取金門建設

總統蔡英文昨日蒞金主持八二三戰役65週年追思紀念典禮，金門縣長陳福海也把握機會向蔡英文提出攸關金門建設、財政發展的議題，蔡英文在聽取陳福海報告時多次詢問相關議題的癥結點，也將陳福海所提出的需求當場交付給交總統府副秘書長張惇涵、交通部長王國材等官員進一步協處。

金門縣府秘書長謝世傑表示，近年縣府財政相對往年來得困難，陳福海上任後梳理財政狀況後發覺縣庫餘額較4年前短少近百億，許多建設與政策也需要審慎檢視。對於自籌比例過高的建設都要求縣府各單位要朝先向中央爭取更多奧援或是調整方向的目標來著手。

此次為了迎接蔡英文蒞金，縣府邀集幕僚單位梳理多項縣府需要中央部會給予支持的項目，包括：中央接管金門大橋維護管理、攸關統籌分配款的級次調整、小三通常態化的陸客至金門旅遊、爭取離島醫院全民健保險點數加計、金門自來水廠墊付設施改善與利息。

據了解，對於陳福海所提出的需求，總統府在中樞紀念儀式結束後，就立即安排陳在鑑潭山莊向蔡英文說明。陳福海在報告時先說明金門目前面臨的財政問題，特別是因為財政級次分配未與時俱進的考量到金門現況，導致中央補助款分配比例失衡造成金門財政的沉重負擔。

陳福海也提出，金門鄰近廈門，在兩岸交流持續增溫的同時，應該適時放寬陸客遊金的限制。關於陸客的開放，蔡英文當即表示，理解陳多次提出的需求及對於金門發展的期望，有關陸客的開放，近日將有好消息。

據了解，在蔡英文視察金門大橋時，對於陳福海提出有關大橋維護管理、烈嶼鄉觀光發展磁吸效應等諸多需求事項，也當場跟王國材提醒要協助金門交通建設的需求。