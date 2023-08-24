能源公司要到大寮設儲能廠 500名居民現身說明會抗議

近期陸續有能源公司欲在鳳山、林園區設置儲能場，遭到居民抗議後喊卡，但近日有業者計畫在大寮區設立儲能場，今天下午舉辦說明會時，近500名鄉親到場反對，警方動員50名警員維持秩序。大寮區義仁里長許明得說，儲能場有爆炸的危險性，其他地方都不要儲能場，大寮區的人又不是二等國民，為何要承受，希望市府能聽見人民的聲音。

三地集團先前計畫在高市鳳山區設置全台最大規模的儲能場，今年3月引發地方反彈後暫停進行；昌懋工程公司要在林園區設置儲能場，也在消息曝光後，今年5月遭居民抗議，最後宣布停止設廠。

最近雲永公司承租大寮區鳳林一路1間停業的皮革工廠，計畫改建成100MW（百萬瓦）的儲能場，消息傳出後引起居民疑慮，紛紛向里長、議員表達堅決反對設廠；當地民眾也掛起白布條，表達「維護家園 拒絕不定時炸彈」的心聲。

今天下午雲永公司在鳳林一路的皮革工廠舉辦儲能場說明會，高雄市議員王耀裕、黃天煌、邱于軒、大寮區義仁里長許明得、金厝里長張簡龍星、昭明里長張簡助昇到場反映居民心聲，現場也有近500位大寮鄉親戴著寫有「抗議」、「反對」黑字的白口罩，強烈表達拒絕儲能場設廠。

張簡龍星說，不要把問題丟給老百姓，在這裡勞師動眾，市府有關單位應該站出來公平處理，讓大家有一個安全的生活空間。張簡助昇說，市長陳其邁曾允諾，如果居民反對，高雄市政府絕對不會發核可證給儲能場；所以大家要團結一致，絕對不要讓儲能場興建下去。現場民眾聽了大喊：「好！」

邱于軒說，她上網查詢，發現1輛特斯拉燒起來，需要75公噸水才能滅火，這裡要蓋的是100MW的儲能場，萬一發生意外時，廠商向民眾簡報時說會使用灑水設備來滅火，「我不知道消防局有沒有同意，用這個方式撲滅？」邱于軒也質疑，100MW儲能場，目前是高雄最大的儲能場，萬一真的出事情，逃生計畫、疏散計畫，到底誰可以出來解釋清楚。

王耀裕、黃天煌、邱于軒在現場要轉交義仁里、金厝里、義仁里3個里、大約1000多份反對意見書給高市府經發局人員，卻被以「未獲得授權為由」拒絕，最後3人決定將反對意見書送到市政府，讓市府知道居民反對儲能場。

雲永公司經理蔣孟良說，皮革工廠底下有6000公噸的蓄水池，可以用作消防使用，該公司會遵循政府規定，由於儲能場興建需18到24個月，希望最好能在今年內進場施工。