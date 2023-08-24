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暖心！求學路受家扶幫助她珍藏44紅包袋

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心學子二技二年級蔡汝怡（右），從國小高年級至今，每年領獎學金，她將獎學金紅包袋至今累計44個，全部珍藏，期許未來有能力ㄧ包一包包回去分送給需要小朋友。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心學子二技二年級蔡汝怡（右），從國小高年級至今，每年領獎學金，她將獎學金紅包袋至今累計44個，全部珍藏，期許未來有能力ㄧ包一包包回去分送給需要小朋友。記者劉星君／攝影

快開學了，屏東家扶中心今在鶴聲國中舉行「助學圓夢愛傳家扶」暑假獎學金頒獎典禮，保健營養系二技二年級蔡汝怡，父親因多年前意外，導致右手、右腳截肢，家境陷入困境，她在屏東家扶協助下，認養人協助，國小高年級至今，每年領獎學金，她說，獎學金紅包袋至今累計44個，全部珍藏，期許未來有能力ㄧ包一包的包回分送給需要小朋友，回饋社會。

屏東家扶中心指出，今天舉行112年暑假獎學金頒獎典禮，減輕家扶受助家庭面臨學費負擔，大專到國小學生，共700名家扶學子受惠，共頒發350萬元獎學金。

保健營養系二技二年級蔡汝怡，她的父親因多年前一場意外，右手、右腳截肢，家境陷入困境，家扶協助汝怡和弟弟安排認養人協助，讓兩姐弟安心就學。

蔡汝怡去年考取護理師，她在準備國考時，受到保健營養系老師的鼓勵，分享保健營養知識，讓她對營養領域產生興趣，未來可以跟護理連結，未來還要考營養師。

蔡汝怡說，獎學金頒獎典禮都靠近開學，她將獎學金用來繳書籍費、學費、住宿費，讓家人不用為學費煩惱。她特別將從國小至今，每年領到獎學金紅包袋珍藏，代表榮譽，每份獎助學金，都是善心人士愛心，將紅包袋收著，「未來長大後有能力，把這一包一包紅包分送給需要的小朋友」。

蔡汝怡說，她也勉勵未來面對大小考試的家扶學生們，有進度的把書讀完，寫題本，考題寫錯了，翻課本，考試前錯都是美麗的錯誤，希望大家能考試順利。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，感謝國際獅子會300E-2區暨所屬分會、台電第三核能發電廠、屏東鳳凰扶輪社等各界社團、公司及個人的無私善心，得以將眾多捐款匯聚，期盼透過教育及穩定學習，幫助兒少翻轉人生。

屏東家扶中心學子二技二年級蔡汝怡，從國小高年級至今，每年領獎學金，她將獎學金紅包袋至今累計44個，全部珍藏，期許未來有能力ㄧ包一包的包回去分送給需要小朋友，回饋社會。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心學子二技二年級蔡汝怡，從國小高年級至今，每年領獎學金，她將獎學金紅包袋至今累計44個，全部珍藏，期許未來有能力ㄧ包一包的包回去分送給需要小朋友，回饋社會。記者劉星君／攝影

屏東 紅包 家扶中心

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