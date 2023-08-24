大港閱冰招標陷爭議 高市觀光局：符合採購法規定

高雄市府觀光局主辦的大港閱冰活動在上周末圓滿落幕，不過有議員質疑今年活動預算較往年增加近4倍，攤位數量卻反倒減少，還挖出承辦的公關公司，7年來有7成業績都來自高雄市府，且負責人疑與綠營立委執行長為同一人。對此觀光局澄清，採購過程符合採購法規定，該指控有失公允。

高雄市議員白喬茵表示，今年大港閱冰預算從去年66萬增加到今年的200萬，後續還有追加經費，但攤商數卻從去年聲稱的50家縮水到45家，現場也因不少地方沒有帳篷遮蔽，只能狼狽地「雨水配冰」，經追查發現今年唯一投標的「大隱整合行銷」，約7成業績都來自高雄市政府標案，公司負責人竟與民進黨立委趙天麟的執行長邱義明同名同姓。

高市府觀光局說明，去年「大港閱冰」活動原預算66萬，後因規模擴大延長為2天、實際執行金額為145萬。今年因場地較大且採封街辦理，交維範圍擴大，並增設大型帳棚以因應下雨，所需人力、物資、軟硬體設備等皆增加，同時參考市場物價、人力成本上漲等因素，故活動預算調整為215萬。

至於投標廠商部分，觀光局表示本案經過公告上網，採公開評選方式選商，一切符合政府採購法相關規定，且該廠商於韓國瑜市長時期亦承接多件活動標案，履約過程均合乎法規，外界引用錯誤資訊不僅有失公允，更對本局與廠商商譽皆有重大影響。

觀光局表示，考量餐飲及服務業近年受疫情嚴重衝擊，辦理多元美食行銷活動，今年大港閱冰活動兩天吸引超過3萬人，參與店家業績平均上漲3到5成不等，更帶動鄰近在地店家生意，不應以錯誤資訊造成活動負面印象，、影響店家生計，並打擊基層同仁士氣。