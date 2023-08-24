大港閲冰得標商遭質疑！高市府：大隱在韓市府時也拿案

高雄「大港閱冰」活動今年風波四起，活動前因一家老字號冰店配料含有沙門氏桿菌，造成44人就醫，掀起食安風暴，現又遭議員質疑，活動僅「大隱整合行銷工作室」一家業者投標，且這家業者七成標案都來自市府。高市觀光局對此反駁，指大隱在韓市府時期也拿標案，過程亦合法，不能因此質疑府方獨厚特定廠商。

根據「台灣採購公報網決標公司資料庫」統計顯示，今年拿下高市「大港閱冰」活動的大隱整合行銷工作室，自2017年起多在高市府及屏縣府拿標案，至今有紀錄可尋的共29標，扣除契約變更等情況，至少逾5成的標案是來自高市府，得標局處包括高市原民會、觀光、農業等局。

今年高市112年度冰品行銷活動大港閱冰，僅「大隱」一家投標，不過得標後經過一次契約變更。但今天整體預算由去年的66萬擴增至215萬，遭議員白喬茵質疑預算增4倍，不見活動規模擴增！

大港閱冰活動風波連連，高市府觀光局表示，高市府考量餐飲及服務業受疫情衝擊而辦理行銷活動，去年「大港閱冰」平均帶動店家生意成長3成以上，今年大港閱冰活動為期兩天，除攤數增加並擴增雨備及交維等人力等，經費自然增加，且因應下雨，所需人力、物資、軟硬體設備等都需擴增，同時參考市場物價、人力成本上漲等因素，故活動預算調整為215萬。至於商家數量，冰品及美食餐車共計45家，完全沒有減少。