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「大港閱冰」1家投標 藍質疑該公司7成標案來自市府 高市：公開招標

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄即時報導
大港閱冰活動熱鬧登場，議員白喬茵質疑為何僅一家投標，且預算增加，活動攤商卻縮水。圖／翻攝自市長陳其邁臉書
大港閱冰活動熱鬧登場，議員白喬茵質疑為何僅一家投標，且預算增加，活動攤商卻縮水。圖／翻攝自市長陳其邁臉書

高雄「大港閱冰」嘉年華剛落幕，國民黨高雄市議員白喬茵今質疑，今年大港閱冰活動預算從去年66萬增至200萬，活動攤商卻縮水，且活動僅「大隱整合行銷工作室」一間廠商投標並得標，該公司約7成業績都是高雄市政府標案，公司負責人竟與民進黨立委趙天麟的執行長邱義明同名同姓，趙應出面說明。

針對白喬茵的質疑，高市觀光局表示，本案有公告上網招標，如果沒人來就會流標，會有多少家來是由外界廠商看到公告資訊後，自行評估是否來投標。

趙天麟立委服務處則指，遭指述的公關業者，在趙天麟市長黨內初選時有過合作，如今業者捲入風暴像無妄之災。

白喬茵表示，前陣子高雄發生冰品中毒事件，因此她特別關注此次大港閱冰活動，發現店家都把冰箱用好用滿，顯見市府對食安部分加強要求，不過還是有沒做好的地方，像販賣區與座位區之間會經過沒帳篷的地方，活動遇上大雨，民眾被迫吃加了雨水的冰品，引起不小的怨言。

她質疑，去年大港閱冰活動的預算是66萬元，宣傳時稱有「50攤特色市集、30種冰品選擇、4大現場街舞表演」，今年編200萬元的預算，活動結束後還追加要錢，卻只剩「超過45家特色冰品與餐車店家」，「為什麼攤販數量變少結果預算多了快4倍？這些錢都跑去哪裡？」

白喬茵說，她樂見市府舉辦各式觀光活動促進商業跟觀光，但她會監督每一筆錢的花費效益，請觀光局說清楚，為什麼「大隱整合行銷」可以長期拿到那麼多觀光局的活動標案？

白喬茵 冰品 趙天麟 2024立委選舉

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