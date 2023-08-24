潮州燒冷冰圓環改造 事故降6成

屏東縣潮州鎮建基圓環6條道路匯集，附近有2間燒冷冰，地方稱「燒冷冰圓環」，平日車流繁多、假日人潮聚集，該路口為潮州鎮易肇事路口第1名，縣警局、縣府工務處今年5月完成圓環標線改造，還路於民、畫設人行道，2車道整併為混合車道，近2個月事故降近6成，未來將循序漸進改善鎮內光春圓環、南門圓環。

屏東縣警局交通隊副隊長程大維說，建基圓環改造循序漸進，2021年8月啟動高事故風險路廊（路口）優先改善計畫，從圓環禁止停車、搭配科技執法，再推動燒冷冰圓環標線改造。

程大維說，燒冷冰圓環改善前，路口肇事型態包含同向直行擦撞、右轉匯入側撞及右轉側撞，3者占整體事故件數71%，分析原因為圓環半徑較小，變換車道易與其他車道車輛衝突交織、行車未禮讓環內車先行、圓環違規停車及行人通行問題。

程大維說，圓環內原2車道整併為1混合車道，減少車輛變換車道造成交織，另重繪道路標線，建立車輛停讓秩序，提升行人和行車安全，試行2個月後，建基圓環交通事故較於往年平均月事故件數降58%、受傷人數從3.3人降至1人，有信心繼續光春、南門圓環再造。