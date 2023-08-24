恆春搶孤立燈篙 30日競技

農曆7月中元搶孤民俗競技已形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮，屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）本月30日晚競技，昨循古禮完成請神和「立燈篙」儀式；今年為提升比賽可看性，參賽隊伍由往年32隊減至18隊，去年冠軍和老牌勁旅都將同場競技，文史工作者建議成立展示館、訓練場，讓縣定文化資產永續傳承。

恆春古城是國定古蹟，文部化以棚柱設施距古城不到4公尺、違反文資法要求遷移，東門城外搶孤今年將是最後一次在古城旁競技，成為鎮民關注話題；今年參賽隊伍減至18隊，去年冠軍石心隊尋求衛冕，老牌隊伍滿州體育會、海牛、大光都組隊，宜蘭縣也組2隊南下交流。

對於參賽隊伍「縮水」，研究恆春中元搶孤耆老張順興說，搶孤競技最後攻旗手運用布條在油柱上攀爬，需要高度技巧和體力，都要受專門綁布和攀爬訓練，無經驗者根本動彈不得，為提升比賽可看性，縮減隊伍做法可以理解。

張順興說，但讓人憂心的是參與者愈來愈少，建議公部門打造恆春搶孤展示館及模擬訓練場，讓這項鎮民引以為傲的縣定無形文化資產得以永續傳承。

恆春鎮長尤史經說，今年保留往年祭祀點辦理中元普度，各里規畫20處祭祀點，並邀日韓法加等4國YouTuber，到恆春採訪報導，同時規畫輕旅行帶動地方觀光。