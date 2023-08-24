路竹台1線拓寬公聽會 民意分歧

交通部30多年前徵收台南到高雄台1線道路周邊土地，將路幅拓寬為40公尺，經過多年多數路段已拓寬，剩路竹大仁路約3.7公里路段仍為25公尺寬，公路總局昨在湖內區公所辦拓寬公聽會，近200民鄉親到場，還有人拉白布條抗議。抗議者不滿表示，部分居民因為拓寬，房子已被拆除3次，「若再次拓寬，將影響300多個家庭居住權益！」

公路總局表示，只是來聽取地方意見，並非馬上要拆屋。

台1線道路湖內、岡山到橋頭段經過多年施工，路幅相繼拓寬為40公尺，但路竹大仁路到南科高雄園區3.7公里長路段仍為25公尺寬，土地雖已完成徵收，但至今未進行地上物查估，工程延宕至今，高雄捷運岡山路竹延伸線工程也受影響。

參與公聽會居民指出，路竹中山路拓寬與捷運有關，「政府為何不施作地下化捷運？」現場響起掌聲；也有人質疑，政府當年用公告地價強行徵收居民土地，希望公路總局補償損失，或開闢聯外道路取代道路拓寬。

「很多住戶受委屈！」市議員黃明太表示，台1線沿線居民因拓寬、土地被徵收，至今仍覺得不平，建議公路總局地上物補償，能彌補過去土地徵收不公平部分。

「不希望台1線拓寬！」路竹區中山路陳姓居民說，鄰居房子被拆除後只剩下檳榔攤大小土地可使用，他的透天厝已被拆過3次，若這次拓寬，還要再拆屋，「原本40多坪房子剩不到20坪怎麼住？」

路竹台1線自救會總幹事李炯坤指出，公總徵收土地要做公共事業，卻超過年限未使用，依法應還地於民；台1線道路拓寬工程已延宕33年，居民房屋無法租人也沒辦法做生意，卻還要交房屋稅、土地稅，太不公平。

竹東里長程啟龍說，台1線拓寬竹東里民受影響最多，不少里民憂心住家被拆、反對拓寬，但也有人認為，若要拓寬就不要再拖延；另鴨寮里長蘇清吉則表示，該里多數里民支持拓寬，認為「路寬比較好！」