影／畫面曝光！潛水人員在天使輪設置2座抽汲閥 今晚開始抽油

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄外海沉沒，油汙清除成為棘手的挑戰，專業潛水團隊昨日在40多公尺深海抽除機艙汙油時，由於海水滲入機艙，殘油皆浮於機艙內部上方，潛水團隊重新尋找最適合抽油孔位，今天上午完成作業，並今天下午完成2座抽汲閥設置，預計晚間完成開始進行重油艙抽油作業。

港務公司說，海事工程公司昨日派遣工作船配合專業潛水團隊前往沉船處水域，在確保鑽孔施工無洩漏油汙的前提下，執行機艙鑽孔抽油作業，因海水滲入機艙，殘油皆浮於機艙內部上方，海事工程公司多次鑽孔後，昨天下午找到最適合抽油孔位，開始抽除機艙汙油，今天工作人員接續機艙油抽除作業，並在上午全數完成。

港務公司表示，抽完機艙汙油後，將下降索移至右舷7號油櫃上方固定，今日下午2時開始裝置右舷7號油櫃艙壁及頂部甲板抽汲閥，預計晚間完成該重油艙熱鑽孔設置後，即可持續由2座抽汲閥，同時重油的抽除工作。