南橫明霸克露橋搶通供車輛通行 設3大限制每小時僅開放10分鐘

昨天受山區大雨影響，導致明霸克露橋河床便道遭土石覆蓋，影響桃源區復興、拉芙蘭、梅山里居民通行，今天上午緊急搶修鋼便橋供行人通行，經持續搶修，下午3點開放車輛通過，三工處設下3大車種限制，僅在白天每小時開放通行10分鐘。

三工處表示，因昨天傍晚玉穗溪爆發土石流，讓河床出現7公尺淤積，河床便道遭淹沒，昨晚已緊急調派工程車輛，前往修復中的明霸克露鋼便橋搭設覆工板及柵欄供居民通行，人行便橋已於今天上午10點開放，車行便橋也於下午3點搶通開放。

三工處考慮鋼便橋經緊急鋼柱補強斜撐作業，結構雖然尚屬安全，但因未完全修復，因此僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車及大型重型機車、機車通行，每日開放上午6點至下午7點，每整點通行10分鐘，夜間考慮用路人安全進行封閉管制。

另外，因鋼便橋仍在修復中，目前三工處加緊搶修河床涵管便道，若搶通後將改道至此，以利後續鋼便橋修復作業，目前以今年9月30日完工為目標。