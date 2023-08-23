高雄本土登革熱今增8例 左營登革熱疫情拉警報激增6例
高雄本土登革熱疫情升溫，今日再增8例，其中在左營區即有6例，包括一家三口都染疫，由於下周就要開學，為防疫情因開學升溫，防疫人員已針對患者住家周邊100公尺進行噴藥防治，並呼籲民眾積極清除積水容器。
高雄市衛生局表示，今日新增登革熱本土個案8例，累計達85例，發病期間介於8月15日至8月21日，分別為左營區6例、鼓山區1例、小港區1例。
其中左營區福山里3例為家庭群聚感染、新下里、新光里各1例，這5例為當地社區感染；另新上里1例，8月13日曾有台南旅遊史。鼓山區鼓岩里1例，8月10至18日間到台南老家居住，研判此2例應為台南社區疫情衍伸。小港區順苓里1例為社區擴大採檢發現。
衛生局指出，防疫人員針對左營區福山里周邊疫調，發現有多處工地積水與露天置放雜物，成為病媒蚊孳生的溫床，強調將不定期派員稽查，如經查獲工地積水孳生病媒蚊，將依傳染病防治法開罰，並勒令停工至複查改善為止。
衛生局表示，目前已有14縣市出現本土病例，全國病例數為近10年同期次高，各地感染風險高且社區已出現第1型及第2型登革熱病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群，需注意身體有無出現出血徵兆等出血性登革熱警訊。
高雄今年8月降雨為去年同期的2.1倍，適合病媒蚊大量快速地孳生，高雄市兩周病媒蚊陽性容器率從14.3%上升至18.5%，顯示社區病媒蚊密度增加，呼籲民眾雨後清除積水容器，減少病媒蚊孳生，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫。
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