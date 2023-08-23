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影／高雄路竹台1線拓寬 居民痛批：房子已被拆3次，還要再來？

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
公路總局今天在路竹區公所舉辦台1線路竹區路段拓寬工程公聽會，現場有人拉起白布條抗議。記者王勇超／攝影
公路總局今天在路竹區公所舉辦台1線路竹區路段拓寬工程公聽會，現場有人拉起白布條抗議。記者王勇超／攝影

高雄市路竹區台1線拓寬工程再起爭議！公路總局今在路竹區公所舉辦台1線路竹區路段拓寬工程公聽會，近200名居民參加，現場有人拉起白布條抗議，路竹台1線自救會總幹事李炯坤說，1994年起陸續被徵收房屋，有的房子已拆3次，「若再拓寬將影響300多個家庭居住權益」。公路總局說，只是來聽取地方意見，並非馬上要拆屋。

交通部30多年前徵收台南到高雄台1線周邊土地，計畫施作40公尺寬道路，目前湖內、岡山到橋頭都已完成拓寬，剩下路竹大仁路到南科高雄園區3.7公里長路段，僅25公尺寬，土地雖已徵收，但至今無法進行地上物查估，工程延宕至今，上下班交通尖峰時段形成交通瓶頸，高雄捷運岡山路竹延伸線工程也受影響。

有居民指出，路竹中山路拓寬與捷運有關，「政府為何不施作地下化捷運？」現場響起掌聲。也有人說，當年政府用公告地價強行徵收用地，希望公路總局在地上物補償能彌補居民的損失。

中山路陳姓居民說，鄰居的房子被拆後僅剩檳榔攤大小的土地可使用，他的透天厝已被拆3次，如果拓寬他的房子還要再拆，原本40多坪的地坪，剩不到20坪，要重蓋房屋不僅使用坪數小、建築費用高，改建期間還要花錢租屋，他不希望拓寬。

自救會總幹事李炯坤說，公路總局徵收土地說要用做公共事業，卻超過年限沒有使用，依法應該還地於民；台1線拓寬工程已經延宕33年，導致居民的房屋沒人租用 ，也無法做生意，卻還要交房屋稅、地價稅，路竹居民很純樸，沒有組織起來抗議，「公路總局好像就這樣吃定百姓！」

市議員黃明太說，過去政府公共設施、道路用地的取得都強制徵收，經過數十年，現在改成價購，但當初路竹台1線拓寬區域周邊的住戶，土地被徵收時，「很多人受到委屈！」他拜託公路總局地上物補償能夠彌補過去土地徵收地主所造成的損失。

地方人士說，路竹台1線是否要再次拓寬，贊成與反對的意見都有，支持者認為拓寬可促進地方發展，反對者則要求開闢連外道路取代道路拓寬，也有人擔心台1線不拓寬，捷運岡山路竹延伸線工程如按照現地現況規畫建設，將來捷運會與兩旁住家距離太近。

台1線兩旁住家最多的地方就是竹東里。竹東里長程啟龍說，里內對於台1線拓寬，有人因為住家會被拆除，持反對意見，但贊同拓寬者認為，1條道路拓寬30多年還在評估，讓人不可思議，如果要拓寬就不要再拖延。鴨寮里長蘇清吉說，該里有台1線經過的部分，大部分是農田，多數里民也同意拓寬，「路比較寬比較好！」

高雄市議員黃明太（左二）在公聽會呼籲公路總局地上物補償能夠彌補過去土地徵收時造成民眾吃虧的部分。記者王勇超／攝影
高雄市議員黃明太（左二）在公聽會呼籲公路總局地上物補償能夠彌補過去土地徵收時造成民眾吃虧的部分。記者王勇超／攝影
公路總局今天在路竹區公所舉辦台1線路竹區路段拓寬工程公聽會，現場有人舉牌要求「還地於民」。記者王勇超／攝影
公路總局今天在路竹區公所舉辦台1線路竹區路段拓寬工程公聽會，現場有人舉牌要求「還地於民」。記者王勇超／攝影
高雄路竹區台1線部分路段僅25公尺寬，交通部計畫拓寬為40公尺。記者王勇超／攝影
高雄路竹區台1線部分路段僅25公尺寬，交通部計畫拓寬為40公尺。記者王勇超／攝影

捷運 岡山 房子 交通部

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