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歌仔戲移動戲院高市登場 每檔5天連台戲如看連續劇

中央社／ 高雄23日電
2023歌仔戲移動式戲院，連台本戲大匯演第1季，首創移動式戲院演出模式，後天起登場連演1個月。記者王昭月／攝影
2023歌仔戲移動式戲院，連台本戲大匯演第1季，首創移動式戲院演出模式，後天起登場連演1個月。記者王昭月／攝影

緣龍影視文化事業首創歌仔戲移動式戲院，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團與明華園天字戲劇團今天起在高市文化中心前廣場匯演，演的是5天「連台本戲」，每天呈現不同劇情，讓觀眾如看連續劇。

主辦單位緣龍影視文化事業推出「2023歌仔戲移動式戲院－連台本戲大匯演第1季」，在九鼎天新飲食文化事業等業者贊助下，斥資新台幣千萬元製作，首創歌仔戲移動式戲院，佔地300多坪大舞台，重現戲院歌仔戲連台本戲風華。

主辦單位活動策展人江明龍表示，這是繼台灣50、60年代傳統戲曲戲院時期結束後，民間發起最大型戲曲活動，預估演出期間將吸引超過1萬人次參與。

主辦單位發布新聞稿指出，活動將自今天起至27日晚間7時30分到9時30分，由繡花園戲劇團演出「精忠岳傳、還我河山」打頭陣；接著於9月3日至7日晚間7時30分到9時30分由鶯藝歌劇團演出「天下總代巡」。

最後於9月9日至13日晚上7時30分到9時30分，由明華園天字戲劇團演出「神俠怪貓傳」。3場次均在高雄市文化中心的圓形廣場舉行，每場票價新台幣700元，5天為1檔戲，每天不同劇情，每1檔最後1天演出完結篇。

此外，主辦單位也發起看戲做公益活動，與企業及高雄100多家養護中心和社福團體合作，讓長輩及弱勢孩子們有機會到現場免費看戲。

主辦單位表示，希望透過這樣活動，培養觀眾對表演藝術的興趣與欣賞能力，也能推動藝術產業發展，為高雄市文化藝術創造更多機會及活力。

歌仔戲 明華園 台幣

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