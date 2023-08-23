金煌芒果被指收購價低 高市府澄清：勿以偏概全

有媒體報導，芒果近日收購價1台斤6元，是20年來價格最低。高市農業局今天澄清，價格依品質等級不同，不能以偏概全，高雄金煌芒果今天在北農拍賣均價換算每台斤約24元。

中國暫停輸入台灣芒果，高雄市六龜區、桃源區等以種植金煌芒果為主，有媒體報導，中盤商目前以每台斤新台幣6元收購，呈現20年來價格最低。

對此，高雄市農業局今天發布新聞稿強調，高雄金煌芒果價格穩定，勿以偏概全誤導市場、傷害農民心血。高雄市金煌芒果今天於台北農產批發市場拍賣均價是每公斤40.4元，換算每台斤約24元。

農業局表示，今年8月高雄金煌芒果在台北農產批發市場拍賣價格為每公斤25.5元，也高於民國110年正常年的每公斤24.1元。

農業局長張清榮說，農產品有完善分級制度，不同等級代表不同品質，在批發市場拍賣自然就會有不同價格；且通路、銷售方式不同，價格也會有所不同，如精緻禮盒、量販、超市價格也都不同，不能以偏概全。

張清榮說，每項農產品都是農民的心血，不應以單一個案誤導市場運作，恐導致價格波動，傷害農民辛勤努力的收穫。對於農民若因果實損傷不佳而被低價收購的單一個案，農業局已介入了解與協助。

六龜區農會總幹事林芷蕾表示，去年開始拓展新加坡及加拿大市場，今年外銷以這2國為大宗，因此中國市場禁止芒果輸入，對六龜區影響輕微，金煌芒果價格也都維持平穩。

農業局表示，高雄市今年改良種芒果產量有1萬3299公噸，金煌芒果主要產區為桃源及六龜，產期為每年夏季6至8月，目前已步入產期尾聲。因應今年芒果盛產，農業局也透過多元行銷方案，維持穩定價格。