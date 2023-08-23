潮州燒冷冰圓環改造2個月事故降近6成 將推光春圓環再造

屏東縣潮州鎮建基圓環6條道路匯集，附近兩間燒冷冰，又稱「燒冷冰圓環」，圓環車流繁忙，假日觀光人潮聚集，該路口列為潮州鎮易肇事路口第1名，據統計2018年至2022年發生236起事故、130人受傷，為改善路口交通事故，縣警局、縣府工務處今年5月完成圓環標線改造，還路於民，畫設人行道，兩車道整併一混合車道，兩個月事故降近六成，未來循序漸進改善鎮內光春圓環再造。

屏東縣警局交通隊副隊長程大維說，建基圓環改造循序漸進，2021年8月啟動高事故風險路廊（路口）優先改善工作計畫，從圓環禁止停車搭配科技執法手後，推動燒冷冰圓環標線改造。

程大維說，燒冷冰圓環未改善前，路口肇事型態包含同向直行擦撞、右轉匯入側撞及右轉側撞，三者占據整體事故件數71%，分析原因，圓環半徑較小，變換車道過程中易與其他車道車輛衝突交織；車輛進出圓環未依用路規則禮讓環內車輛先行；圓環違規停車導致行車動線混亂及行人通行問題。

程大維說，改善圓環亂象，圓環內原有2車道配置，整併為1混合車道，減少車輛變換車道所造成的交織，另藉由道路標線重繪，建立車輛停讓秩序，提升行人和行車安全，原本被車輛違停占用路肩，透過設置標線型人行道，將人車空間區隔，串聯整體人行空間。

交通隊表示，標線改造試行2個月後，建基圓環交通事故相較於同年平均，每月事故件數從6件降至2.5件，降低58%、受傷人數從3.3人降至1人，降低70%，且原本常見三種肇事型態皆獲改善，也有85%車輛進出圓環禮讓行人，顯示在安全面達到初步改善成效，有信心繼續其他圓環再造。

潮州鎮公所表示，燒冷冰圓環標線大改造，公所同步規畫永坤路、文化路沿線人行道設置，帶動老街街區，人行優於車行，保障行人安全。

「車輛行駛圓環過程應是前後停等，而非左右並排」，程大維呼籲民眾改變駕駛習慣，以「慢而有序」的方式行駛圓環。除建基圓環改善，潮州鎮內還有一處光春圓環，程大維說，每個圓環路口、交通車流不同，不能一概而論。光春圓環共有五條道路，下班車流量大，光春圓環目前擬朝路口設多時項號誌，調整行人環境推動。

潮州鎮民林巧芸說，她住光春圓環附近，以前在燒冷冰圓環時，都不敢帶著小朋友在那邊走路，都要靠著邊邊，圓環標線設計改造後，設置標線型人行步道，帶著小朋友可以安全經過，希望光春圓環也能改善。