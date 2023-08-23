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高雄巿上周封街閱冰 本周末鹹酥雞嘉年華接棒登場

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄鹹酥雞嘉年華本周末接棒登場，現場匯集41家國內外頂尖炸物供饕客選擇。圖／觀光局提供
高雄鹹酥雞嘉年華本周末接棒登場，現場匯集41家國內外頂尖炸物供饕客選擇。圖／觀光局提供

上周末「大港閱冰」在高雄巿鼓山渡輪站前封街舉辦，2天活動吸引逾3萬人到場享用冰品，高雄市觀光局表示，今年度「鹹酥雞國際炸物嘉年華」在本周末接棒登場，連續2天下午3點到晚上9點於高雄大遠百旁廣場，共匯集41家炸物同場較勁。

觀光局表示，活動邀請30家全台頂尖台式鹹酥雞名店，讓各路炸物愛好者都能找到喜歡口味，還邀請國際知名星級飯店、米其林必比登名店及異國特色餐廳等11家異國炸物同場較勁，現場還能搭配台灣啤酒、德式生啤、可口可樂、奶茶、連鎖茶飲等各式飲料，組成「最邪惡」人間美味。

觀光局長高閔琳說，各路名店將邀現場民眾選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等，參與票選就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等獎品，也邀請國立高雄餐旅大學中餐系陳正忠老師、資深美食記者顏怡今、知名美食網紅克里斯丁等7位專業評審團，選出「評審團大獎」、校園大使評出「雞不可失獎」，選出最受台灣人喜愛的頂尖炸物。

觀光局提醒，活動期間大遠百周邊道路將進行管制，自當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路上中華四路至中山二路間段、中山四路三多四路至新光路段、新光路中山二路至中華四路段禁止臨時停車，且周邊停車位有限，請民眾千萬不要開車來，可搭乘捷運紅線至三多商圈站，出站即可抵達會場。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鹹酥雞嘉年華現場開放民眾票選現場人氣獎，有機會抽中啤酒、可樂等獎品。圖／觀光局提供
鹹酥雞嘉年華現場開放民眾票選現場人氣獎，有機會抽中啤酒、可樂等獎品。圖／觀光局提供

觀光局 鹹酥雞 美食 高雄市

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