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衛生所停診惹民怨 高市府：投入防疫

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市路竹區衛生所日前公告，本月21至25日暫停門診。圖／讀者提供
高雄市路竹區衛生所日前公告，本月21至25日暫停門診。圖／讀者提供

高雄市登革熱疫情風險嚴峻，路竹衛生所為投入防疫，6月底到8月下旬停診7周，僅8月首周看診，不僅當地慢性病患抱怨，原訂參與的高齡換照者，也因衛生所停診無法體檢，長輩們抱怨連連；市衛生局表示，防疫是衛生所法定優先任務，防疫停診期間建議到鄰近診所就醫或藥局領處方箋用藥。

住路竹區讀者投訴，家人長期在路竹衛生所拿慢性病連續處方箋用藥，但6月底登革熱疫情升溫後，路竹衛生所突停診5周，直到8月第1周才開始看診，看診首日衛生所來了近百人，前所未見。

投訴人說，慢性病患者都有固定用藥，習慣就近衛生所拿藥，停診後其他醫院不一定有相同的藥；另75歲高齡換照者，原可依排定場次前往文南活動中心，由衛生所派人到場體檢及認知功能測驗，通過即可換照，也因停診造成不便。

衛生局說，登革熱有致命風險，是法定第二類急性傳染病，防疫是衛生所法定優先任務，路竹區是北高雄登革熱疫情最嚴峻行政區，7月8日至8月上旬陸續出現登革熱確診個案，有社區群聚趨勢，因應防疫才暫停路竹衛生所門診。

衛生局表示，到衛生所就醫多數是慢性處方箋患者，當地有多家醫院、診所、藥局，醫療資源無虞，建議防疫停診期間改到鄰近診所就醫，或釋出處方箋取得藥品。

衛生所 登革熱 疫情

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