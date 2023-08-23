有行旅 托斯卡尼行程講座

被譽為義大利最美的「托斯卡尼」，不只有迷人田園景色，豔陽和沃土孕育出豐富的藝術遺產與生活風格。跟著有行旅拜訪羊絨之王 Brunello Cucinelli 進駐修復的Solomeo小鎮、皮草家族FENDI第三代傳人度假莊園 I Casali del Pino；探索世界文化遺產San Gimignano、義大利藝術文化首都Perugia等古城遺跡；品嘗米其林指南推薦的全牛大餐，再到紅蝦評鑑頭號主廚的藥草莊園見學與享用產地餐桌。走進托斯卡尼夢想家們的日常，感受豔陽下的樂活品味。

●有行旅「托斯卡尼 我的名牌範」旅程講座將於8月26舉辦，另有一對一行程說明會，歡迎洽詢：02-8643-3581，或瀏覽有行旅官網。