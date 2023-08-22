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玉穗溪又爆發土石流 明霸克露橋河床便道遭毀封閉

中央社／ 高雄22日電
高雄市桃源區玉穗溪22日晚間約7時爆發土石流下沖，供居民通行的南橫公路明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀，已緊急封閉道路，暫時無法通行。（公路總局甲仙工務段提供） 中央社
高雄市桃源區玉穗溪22日晚間約7時爆發土石流下沖，供居民通行的南橫公路明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀，已緊急封閉道路，暫時無法通行。（公路總局甲仙工務段提供） 中央社

高雄市桃源區玉穗溪今晚約7時又爆發土石流下沖，目前供居民通行的南橫公路明霸克露橋河床便道遭沖毀暫時無法通行，後續將視鋼便橋及河床便道實際受損情形再恢復可通行方式。

公路總局甲仙工務段今晚發布新聞稿指出，晚間約7時玉穗溪爆發土石流下沖，將已清淤的沉砂池再次填滿。甲仙工務段提前預警性封閉並管制人車通行，無人、車損傷，現場施工車輛及人員也均提前撤離。

甲仙工務段表示，將辦理後續搶災作業，但目前供居民通行的明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀，已緊急封閉道路，暫時無法通行，將視鋼便橋及河床涵管便道實際受損情形再恢復可通行方式。

日前「卡努」等颱風造成高雄山區大雨，誘發玉穗溪大規模土石流沖毀明霸克露橋鋼便橋。甲仙工務段在受損的鋼便橋上完成鋼梁人行通道，8日上午7時開放使用。

接著在鋼便橋下游處施築河床涵管便道，11日上午10時開放車輛通行，但河床便道仍屬臨時措施，隨時可能因天候等因素啟動管制。

甲仙工務段指出，今天晚間玉穗溪又爆發土石流，沖毀河床便道，後續將再搶修恢復通行。

土石流 明霸克露橋

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