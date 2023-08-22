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不期而遇？金門縣長陳福海意外現身廟會 與郭台銘十指緊扣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘（左三）與金門縣長陳福海（右四）今天一起參拜烈嶼鄉的三玄宮，兩人的互動頗受關注。記者蔡家蓁／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘（左三）與金門縣長陳福海（右四）今天一起參拜烈嶼鄉的三玄宮，兩人的互動頗受關注。記者蔡家蓁／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今天蒞金展開2天的快閃行程，他在18點多安排參拜烈嶼鄉的三玄宮，結果民眾黨籍的金門縣長陳福海也前往拜拜，兩人「相見歡」，一見面就熱情握手，之後郭台銘就一手牽一個，跟陳福海與金門議長洪允典都十指緊扣向前行，針對這場會面是否代表著什麼？陳福海低調表示，只是不期而遇，不要過度聯想。

明天才是八二三戰役紀念日，但今天金門就相當熱鬧，有意參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜兩人都陸續來到金門，連帶的金門的政治人物動態備受關注，據悉，陳福海原本表態不會參加任何一邊的政治活動，但今天卻意外現身三玄宮的廟會，引起關注。

據了解，郭台銘因為去洪氏宗祠參觀並去吃冰，所以比預定時間晚一點，陳福海則是已經在三玄宮的廟門口前出現，被外界說是在等待郭台銘，等到陳郭洪三人合體後，隨即一起手牽手去拜拜，沿途都有民眾高喊「總統好」，讓郭台銘超開心的，全程保持微笑。

陳福海因為怕敏感，全程都相當低調，連郭台銘請他致詞講兩句話都不敢，僅稍作致意就快閃離開，前後停留不到10分鐘。

針對媒體詢問，陳福海僅表示，希望大家都能多支持金門。對於陳福海到場，是否代表他支持郭台銘，幕僚表示，這不是表態，也不是支持，就是剛好遇到，但基於禮貌，就一起拜拜而已，他也強調，任何總統候選人只要是提出對金門有利的政策，我們都會支持。

鴻海集團創辦人郭台銘今天傍晚前往烈嶼三玄宮參拜，「巧遇」金門縣長陳福海，郭台銘就一手牽一個，跟陳福海與金門議長洪允典都十指緊扣向前行。記者蔡家蓁／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘今天傍晚前往烈嶼三玄宮參拜，「巧遇」金門縣長陳福海，郭台銘就一手牽一個，跟陳福海與金門議長洪允典都十指緊扣向前行。記者蔡家蓁／攝影

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