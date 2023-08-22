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晴天也積淹水！年度大潮水灌東港低漥地區 屏縣府回應了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮，東隆宮周邊道路上午出現罕見的積淹水。圖／民眾提供
屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮，東隆宮周邊道路上午出現罕見的積淹水。圖／民眾提供

8月1、2日出現俗稱「超級月亮」的近距離滿月天文現象，因大潮潮位升高造成海水倒灌，致屏東東港鎮低漥地區的東隆宮周邊道路及東津里多處路面，晴天也出現積淹水災情，屏南立委參選人徐富癸今天偕同縣議員方文正、許展維、東港鎮長黃禎祥和相關單位會勘；縣府表示，將在關鍵排水溝渠裝設舌閥並搭配抽水機，避免水患再現。

徐富癸表示，東港鎮是台灣重要的漁業重鎮，但濱海地區地勢低漥，過去遇大雨或漲潮常淹水，他擔任立委潘孟安服務處主任期間，就跟經濟部水利署、縣府水利處研商處理，包括牛埔溪整治工程、東港第一大排整治工程及橋樑改建工程，又為東港地區爭取到前瞻計畫治水經費，治水工程多已完成，淹水情形已有改善。

8月1、2日出現月球距地球最近的「超級月亮」現象，過去少淹水的東隆宮一帶，都因海水倒灌出現罕見的水漫廟埕和道路景象，8月31日將再出現罕見同月第二次的「超級月亮」，讓居民憂心；徐富癸說，這次年度大潮引發的罕見積淹水，相關單位盤點後發現關鍵在於排水下水道，短期要求縣府裝設舌閥，避免海水高漲時倒灌，由側溝冒孔產生積淹水，同時置放移動式抽水機。

縣府水利處說，8月1日當天的年度大潮的潮位高達1.43公尺，是近年罕見，低漥地區的積淹水才會較嚴重，汙水下水道及治水工程完工後，將能進減輕海水倒灌的水患，縣府透過盤點查出關鍵在排水出口，將裝設舌閥，避免海水高漲時溢入溝渠，也會置放移動式抽水機，即時抽水避免水漫道路。

屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮引發罕見的積淹水，屏南立委參選人徐富癸今天偕同縣議員方文正、許展維、東港鎮長黃禎祥和相關單位會勘。圖／民眾提供
屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮引發罕見的積淹水，屏南立委參選人徐富癸今天偕同縣議員方文正、許展維、東港鎮長黃禎祥和相關單位會勘。圖／民眾提供
屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮引發罕見的積淹水，屏南立委參選人徐富癸今天偕同縣議員方文正、許展維、東港鎮長黃禎祥和相關單位會勘。圖／民眾提供
屏東縣東港鎮濱海低漥地區因年度大潮引發罕見的積淹水，屏南立委參選人徐富癸今天偕同縣議員方文正、許展維、東港鎮長黃禎祥和相關單位會勘。圖／民眾提供

淹水 東港 治水 屏東

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