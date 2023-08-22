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強化台灣資安能量 唐鳳赴澎湖：中央與地方攜手聯防

中央社／ 澎湖縣22日電

數位發展部長唐鳳今天在澎湖表示，台灣資訊安全需中央與地方攜手聯防，強化資安能量，並規劃引進非同步衛星通訊，解決通訊應變問題、降低服務成本，並提高澎湖對外通訊網路韌性。

唐鳳今天拜會澎湖縣政府，就地方數位發展議題交流與討論。唐鳳表示，目前數位部已部署多項共通性資安防護系統，未來與各機關所部署的網路防護，將組成多層次縱向防禦機制。也期望透過此次拜訪，改善離島地區通訊品質問題，未來將與澎湖縣政府、電信業者攜手合作，完善通訊服務，為數位韌性注入新量能。

澎湖縣長陳光復會中提出離島縣市受限於機關總員額，希望中央考慮提升資訊單位編制員額，另就電信訊號涵蓋率與資安防護機制，應持續強化資安聯防制度，讓縣府逐步達成機關資通安全責任等級的各項工作，完善離島資安韌性。

陳光復感謝數發部支持資訊安全、數位轉型、政府資訊公開、行政資訊化，讓縣府逐步達成機關資通安全責任等級的各項工作，期望能夠持續挹注資源，協助澎湖成為台灣重要的智慧科技島嶼，同時深化數位轉型的重要工作。

陳光復也提到，澎湖海域面積大，盼擴充海域通訊網路涵蓋率。對此，數發部表示，已規劃引進非同步衛星通訊，募集國際通訊業者進駐台灣提供服務，除可以解決通訊應變問題、降低服務成本，也能提高澎湖對外通訊網路韌性。數位部也會協調電信業者利用「普及服務基金」補助，縮短城鄉數位落差。

唐鳳說，未來也會協助加強輔導澎湖中小企業加入「台灣雲市集」平台，鼓勵透過產官學發展，帶動人才培訓，讓在地企業、組織及團體都能加入，促進產業數位轉型。

對此中華電信表示，澎湖離島花嶼及七美海域，在通訊基地台設置點需提升高度及加強電磁波強度，通訊涵蓋範圍才得以覆蓋，至於南方四島5G訊號已建置完成，澎湖輪的收訊將待正式航行後，完善船上收訊，未來將仍持續盡力改善訊號。

澎湖縣 資安 唐鳳

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