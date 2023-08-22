莒光貨船勞務委託案3度流標 縣府擬找民間投資新船

連江縣府希望以勞務委託招標案解決莒光鄉貨船問題，但3度流標。連江縣府說，正積極與航商協調，不排除調整招標策略，也考慮找民間人士再投資造新貨船並投入航運。

被稱為「離島中的離島」的連江縣莒光鄉大部分物資靠船班補給，自去年底起由於航商陸續淘汰貨船、加上評估莒光貨少，班次減為每月1班，對當地商家造成巨大衝擊。

縣府說，已參考澎湖縣七美鄉租用貨船，以及望安鄉租用客貨船模式，協助莒光鄉公所採「勞務委託」方式委託貨船運送民生用品、大宗建材等，原則上夏季維持每月2航次、冬季每月1航次；但8月開標以來已3度流標。

連江縣長王忠銘今天告訴中央社記者，會請莒光鄉公所繼續研擬方案。另外，由於3艘貨船都很老舊，目前在思考找民間人士再投資造新貨船並投入航運，如此一來新貨船不只可兼其他島嶼，也能順便載莒光的貨，以長期解決問題。

連江縣府交通旅遊局長劉性謙說，目前招標內容為貨船只要灣靠莒光就補助業者約新台幣15萬元，符合地區公認行情。此外，目前除了貨船外，還有兩種途徑可送民生物資到莒光，第一是莒光鄉親向南竿2間配合店家叫貨並透過交通船運送；另一方式是透過新台馬輪送貨到南竿後，自行負擔裝卸與搬運等費用，以交通船送到莒光。

劉性謙說，民生物資可透過交通船載運，但包括大宗建材與危險品如瓦斯、油類，仍須靠貨船運送。由於大宗建材與危險品對莒光產業發展仍屬必要，為了保障穩定供應，如果產生重大危害，將提出對應措施，不排除建立常態化機制永續處理。

莒光鄉長陳樂禮表示，莒光貨物量較其他島少，而船商光停靠東莒與西莒2個島嶼就要花2天，以相同時間成本來看，船商已可從南竿回台灣再送貨過來。也因為停靠莒光成本相對高昂，目前正努力與船商溝通，希望盡量打平、不要讓船虧損，找出雙贏方案。

民進黨連江縣黨部主委李問表示，莒光貨船議題一再上新聞，突顯縣府團隊遇到困難。當鄉親最需要幫忙的此刻，突顯現任立委陳雪生毫無作為、長期怠惰，未在中央幫鄉親爭取權益，甚至拖累縣府施政。

李問強調，提出方案穩定縣內物資運送，陳雪生作為立委責無旁貸；建議縣府要不就提高貨船標案經費，不然就是由連江縣府持股近100%的連江航業公司直接投資一艘貨船，一次徹底解決問題。

陳雪生說，他已與中央開過數次會議，目前由縣府研議方案並著手處理。