金廈大橋公投要先有和平協議？ 侯友宜：對等尊嚴協商

國民黨總統參選人侯友宜今赴金門發表金門政策記者會，提出六大主張，其中包含金廈大橋公投。侯回應，只要金門人決定興建，自己就一定支持，會在國安無虞、兩岸對等尊嚴底下，好好就工程面討論，讓金廈和平大橋完成，並成為兩岸最重要的和平指標。

金廈大橋是金門人長期關注的議題，侯友宜在823砲戰65週年前夕前往金門活動，並發表六大金門政策，其中一項政策主張金廈大橋公投，引發討論。外界好奇，鴻海集團創辦人郭台銘先前提到要有和平協議才能建造，侯是否會有不同看法。

侯友宜於政見發表會後接受媒體聯訪時表示，在做任何事情要以法律為根據，而且會在國安無虞底下，他當總統後一定會支持金門人所做的公投結果；要蓋金廈和平大橋，一定會在兩岸對等尊嚴底下恢復協商，好好就工程面來討論如何興建及相關配套，讓金廈和平大橋完成。

侯友宜強調，只要金門人決定要興建，他一定支持，一定全力貫徹，且一定會在兩岸和平上面，把金廈大橋變成兩岸最重要的和平指標。