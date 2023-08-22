夏日雨後夜綻放神奇魔幻綠光 滿州民宿主人成功復植螢光蕈

墾丁國家公園社頂自然公園少見在夏日夜間發出綠色光芒的螢光蕈，雨後有如一盞盞綠色小燈在林間亮起，「魔幻微光森林」的夢幻自然景象，成為當地的夏日限定夜遊旅程；同在國家公園區內的滿州鄉民宿主人周文賢，3年前試著在後方廢竹林復植，前2年不見動靜，日前在雨後綻放綠光，眾人驚呼彷如進入阿凡達的魔幻世界。

墾丁社頂部落文化發展促進會總幹事蔡正榮說，螢光蕈又名螢光小菇、夜光茸，屬小菇科，分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，生長於春夏季的低海拔林區，在台灣紀錄有9種；一般認為發光是為了散播孢子，吸引一些夜行性動物或昆蟲前來取食，經由取食吃入孢子，隨著排泄物散佈至遠處，或經由孢子黏附身上傳播至遠方，在台灣有「夜精靈」之稱。

他說，螢光蕈的發光機制被學界認為與螢火蟲相同，是利用蕈體內的螢光素、螢光酵素及氧的化學作用產生光，也是環境指標物種之一，需在潮濕、無汙染環境下生長，生長條件嚴苛；墾丁社頂自然公園環境因受保護，是台灣現有少數可見到的地區之一，夏日雨後，社頂竹林的螢光蕈大爆發，白天為白褐色，雨後夜晚發出淡淡綠光，不能食用。