扯！硬以20多年前舊招牌用25元買玉米總匯 得逞後還給一星負評

高雄一名早餐店老闆營業20多年，隨成本上漲，店內餐點價格也調漲，因此，他另在店內公告，改以紙本菜單價格來點餐，不料，昨遇到一名女客，堅持以20多年前舊招牌25元價格，購買已漲價為45元的玉米總匯，硬嚕5分鐘，他同意讓這名女客以25元舊價購買，她買2份後，隔天還在網路給一星負評，引發網友熱議，有網友說「好扯喔，現在還有這種人」，「是要再引發早餐店之亂嗎？」

這名早餐店老闆今在高雄在地臉書社團「岡山人」PO出文與照，指該店是20多年的早餐店，昨天遇到一個見縫插針的年輕女客人，指著該店22年的老招牌，硬是要把45元的玉米總匯壓到老招牌上的25元舊價格給她。

這名老闆指，店員跟她解釋，如果這名女客不願意，不強迫賣買，但這名女客與與店員嚕了5分鐘，最後他從廚房走出來，同意這名女客以25元舊舊價購買，女客才付錢走人，隔天卻在網路上給了該店一星負評。

這名老闆並附上店內海報公告，指「客人們，麻煩內用或外帶請看『桌上』使用說明」，並附上店內桌上所置放新價格的菜單，指店內已清楚標示，餐點售價是以紙本菜單為依據，這名老闆並呼籲餐飲界們小心這名女客。

這名老闆PO文一出，引發網友熱議，老闆並在留言處，補充「這名小姐買了兩份（玉米總匯）」。有網友說，「我會直接選擇不賣他，好扯」、「就給他三片吐司外加三顆玉米粒」、「這個小姐是吃不起嗎？可悲」、「什麼時代了，還有這種奧客」、「這是要再引發早餐店之亂嗎？」