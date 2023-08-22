5年捐出2萬5千本 雄中贈書計畫讓家扶孩子擁抱知識與希望

一輛中華郵政貨運專車今天來到台南市東區效果書局，準備在開學前夕，將代表知識與希望的5200本各式升學參考書運送到全國20個縣市家扶中心，要送給4664名家扶孩子，守護孩子升學競爭力。

這項贈書活動源自2018年初，由高雄中學75級同學會首次與南高雄家扶中心合作，辦理照亮家扶兒「擁抱知識擁抱希望」的贈書計劃，針對積極升學傾向用功型的家扶孩子，客製化所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期2400元選書費用，前4年，獲同為雄中71級，雄中81級及台南成大校友會熱烈響應，贈書範圍逐步擴大到南台灣8個家扶中心。

高雄中學校友會理事長劉仁義醫師表示，每本書，對家扶孩子都是個希望，在雄中慶祝百年校慶之際，發揚雄中創校百年「利他」精神，自第5個學年開始，決定串連雄中各級同學會，發起「拔尖計劃」，沿續75級「擁抱知識擁抱希望」宗旨，將贈書範圍擴大到全國23處家扶中心，包含金門馬祖澎湖離島的家扶中心，5年來受贈學生3256人，參考書超過2萬5000本，總書款售價738萬元。

今年度進入贈書第6年，4月份雄中校友會已捐贈完成全年度上下2學期共計288萬元的購書預算，已全數匯入家扶基金會帳戶，專案使用於贈書。

發起擬定贈書計劃的雄中校友張簡永祥，也是台南知名補教業者，他表示，「捐款或許容易，但公益活動，不見得有錢就辦得成。」，11個學期共近4000張書單，每張書單都不一樣，總書目逾3萬本書，若不是效果書局願意協助依書單一本一本撿書，贈書活動也辦不成。他說，5年前找上台南效果書局老闆林明政，說明來意，希望效果書局能協助備書，但需「成本價」供應，發揮募款的最大值。

林明政對此表示，張簡來訪，聽完後，心想，在學校有時同一本書，全校就訂400本，現在是每張書單都不一樣，還要1本1本訂，而且又要成本價，但聽完也没多想，助人為樂一口就答應了，沒想到一做已第11個學期了。