旗津風箏節吸引20萬人次 9月底再推熱氣球升空

高雄旗津風箏節暨氣墊水樂園活動20日落幕，累計湧入逾20萬名遊客。高雄市觀光局今天表示，接下來9月底還會推出「高雄愛．月熱氣球」活動，讓民眾可在愛河及月世界搭乘熱氣球體驗。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，2023旗津風箏節暨氣墊水樂園活動20日落幕，共6天活動累計逾20萬名遊客，今年首度亮相12米長高雄熊風箏成焦點。

觀光局表示，大量湧入的人潮讓旗津各海產店家座無虛席，業績平均成長約3到5成。活動期間也多了3成以上的外地遊客租借電動四輪車去看風箏。老街上的旗魚黑輪、番茄切盤及冰品等小吃店家，業績也翻倍成長。

觀光局指出，今年旗津風箏節延長為3週舉行，以因應大量人潮、車潮，感謝市府交通局及警察局協助，讓活動圓滿落幕。

觀光局並預告，暑假最後2週還有鹹酥雞嘉年華及高雄奶茶節等活動；9月底開始還有「高雄愛．月熱氣球」活動，讓民眾可於愛河及月世界搭乘熱氣球體驗。