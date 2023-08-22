台日友好 澄清湖、日本田澤湖締結姊妹湖36年

日本秋田縣田澤湖與高雄市澄清湖締盟姊妹湖36年，秋田縣仙北市長田口知明今天率隊造訪澄清湖風景區，台日雙方強調，會擴大交流，讓台日友誼綿延流長。

自來水公司第七區管理處今天透過新聞稿表示，田口知明與仙北市觀光文化體育部次長田口聡美蒞臨澄清湖風景區，除了暢遊澄清湖外，雙方也強調擴大交流，讓台日友誼綿延流長。

七區處表示，田口知明、田口聡美等人與自來水公司七區處相見歡，過去30年餘，每年雙方都會友好交流，但近幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，互動只能倚賴書信往來及線上視訊。今年面對面交流，互動更顯親切感、相談甚歡。

第七區管理處表示，希望未來有機會可以親自走訪仙北市田澤湖，一覽當地特有的景緻與民情之美。相信透過與仙北市的交流互動，能讓台、日兩國民間友誼更深厚，也希望田澤湖及澄清湖美麗風光，能吸引更多國際觀光客遊覽。