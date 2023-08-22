恆春半島花花生活節明年見 首度挑戰付費喜見遊客埋單

屏東恆春半島是夏季旅遊勝地，集結在地上百家餐廳、民宿、音樂人和藝術家舉辦11天的「半島花花生活節」昨天落幕，有戶外遊程也有多元音樂演出，讓遊客感受不一樣的繽紛生活，首度挑戰付費式活動，遊客開心「埋單」支持，且有多家企業洽談合作，主辦的火箭人實驗室團隊大為振奮。

依山傍海的恆春半島新舊住民呈現豐富多元的生活樣態，有別於走馬看花和水上活動的玩法，駐地的火箭人實驗室團隊將生活風格師串連，讓遊客體驗在地生活的方式，長達11天的活動從日到夜，從山到海，從動態到靜態，有戶外遊程也有多元音樂演出，並首度挑戰付費的旅遊形式。

很多外地民眾看了生活節的內容才驚覺「原來恆春半島有這麼多樣好玩的活動，以前只知道來海邊玩水上活動！」，也有外籍遊客參與；住高雄的徐小姐參加衞叔專業的天文星空導覽和台灣潛水的海洋大使，感覺2天玩不夠；台北來的一對年輕情侶為特地在恆春停留4天，儘管縱走行程因大雨取消，但其他活動仍然讓他們難忘。

獲金曲獎的當代爵士樂者楊曉恩，邀請來自瑞典的音樂三次方樂團，共同將駐村期間創作改編的守牛調在波波俱樂部演出，樂迷直呼賺到了；音樂總監Summer表示，一次集結這麼多國內外音樂人、藝術家、旅行業者、店家和策展團隊，以售票方式在恆春舉辦是創舉，歌手之間激盪出不同火花，幾乎場場活動爆滿，證明有好的表演，遊客是會「埋單」的。