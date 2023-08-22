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北高雄再生水廠提供每天10.5萬噸再生水 高市府：確保台積電用水無虞

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
再生水製水系統可針對產業需求客製化。圖／高市水利局提供
再生水製水系統可針對產業需求客製化。圖／高市水利局提供

高雄市政府與中央合作推動再生水政策，目前已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，2021年起推動北高雄再生水計畫，新建橋頭及楠梓2座再生水廠。高市水利局說，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民的民生用水。

水利局說，北高雄的橋頭、楠梓再生水廠，配合產業需求，客製化台積電公司所需的高品質再生水，水質管制項目高達22項，包含硼與尿素等，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

水利局在2022年初完成橋頭再生水廠規劃，並同步與台積電公司洽談再生水用水事宜，2022年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書（MOU），後續並與台積電公司簽訂用水契約，並於2022年10月完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計2026年即可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。

水利局表示，台積電公司今年調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。

水利局說，北高雄另一座楠梓再生水廠，今年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計112年底完成招商，2018年起分3期供應每日7萬噸再生水。

水利局表示，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水的循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠定穩固基石。

台積電 水利局 水資源

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