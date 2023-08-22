高市府新建再生水廠 提供台積電穩定用水

高雄市水利局今天表示，配合台積電進駐楠梓產業園區，新建橋頭及楠梓2座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民的民生用水。

高雄市水利局今天發布新聞稿表示，為做產業發展後盾，市府與中央合作推動再生水政策，已完成鳳山及臨海再生水廠，並配合台積電進駐楠梓產業園區，新建橋頭及楠梓2座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水。

水利局指出，橋頭、楠梓再生水廠配合產業需求，客製化台積電公司所需的高品質再生水，水質管制項目高達22項，並採雙管輸送再生水。

水利局去年初完成橋頭再生水廠規劃，並與台積電公司洽談再生水用水事宜，去年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書（MOU），後續並與台積電公司簽訂用水契約。

去年10月完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約新台幣50億元，目前興建中，預計2026年即可供水每日3萬噸再生水給台積電使用。

另外，因今年台積電公司調整高雄楠梓產業園區第1期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。

至於楠梓再生水廠，今年已完成規劃提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計今年底完成招商，2028年起分3期供應每日7萬噸再生水。

水利局表示，橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水，提供台積電穩定用水，並落實水循環經濟、水資源永續再利用，為高雄產業發展奠基。