高雄1天3度停電挨批 陳其邁盼供電、配電更穩定

高雄昨天3度停電，包括小港、鳳山、三民等3區皆發生無預警停電，引發民怨。高雄市長陳其邁今天說，停電造成用戶不便，台電公司都要負責，希望未來整體供電、配電都能夠更穩定。

陳其邁上午出席「5G人工智慧培訓實證基地」啟用記者會，會前聯訪被問及高雄昨天3度停電，陳其邁說，台電應負起責任，也希望未來在整體供電、配電都能更穩定，才不會影響市民生活。

高雄昨天接連發生3次無預警停電，小港、鳳山、三民區等共千餘戶停電。停電3區的藍營立委參選人發布新聞稿批，「政府把高雄市民當成二等公民嗎？陳其邁怎麼不敢出來對中央、對台電震怒？高雄8位執政黨立委怎麼都靜悄悄？」

「每次停電原因從小動物、設備故障，甚至連旋轉椅都可以被搬出來。」高雄市第8選區立委參選人李明璇表示，怎麼以前就沒有那麼多小動物會跑出來害大家停電，如果真如民進黨說的台灣不缺電、備載容量充足，怎麼會因一些偶發事件就造成停電。

鳳山區立委參選人鍾易仲也說，鳳山區是高雄第一大行政區，停電頻率之高超乎異常，「這種荒誕戲碼一再上演，台電至今束手無策，韌性電網喊得出卻做不到。」

三民區立委參選人黃柏霖指出，三民區轄內有多間醫療機構及大型院所，雖然都有不斷電系統，但有穩定的能源與供電是政府責無旁貸的義務，「市民被熱到夜不能寐，現任中央民代怎麼都不見人影？」

三民區昨晚9時許有1482戶停電，經查是博愛國小責分點電力熔絲座故障。台灣電力公司高雄區營業處今天表示，博愛國小和台電都會定期巡檢此責任分界點設備開關，未來會和學校合作，增加檢測頻率，以確保供電穩定。