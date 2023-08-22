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中國暫停輸入台灣芒果 陳其邁批為非科學作法

中央社／ 高雄22日電

中國國台辦21日起，以台灣芒果檢出大洋臀紋粉蚧為由，暫停輸入台灣芒果。高雄市長陳其邁今天說，高雄金煌芒果99.3%為內銷，但非科學片面作法非常不好，是國際貿易上的錯誤示範。

中國國台辦發言人朱鳳蓮21日表示，今年以來中國海關從台灣輸入芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧；海關總署決定自21日起暫停台灣芒果輸入中國。

陳其邁上午出席「5G人工智慧培訓實證基地」啟用記者會，他在會前聯訪時表示，此舉對高雄影響非常小，高雄以金煌芒果為主，一年產約1萬3000公噸，99.3%都是內銷；外銷市場則以新加坡、加拿大為主，輸出中國約25公噸。

陳其邁說，高雄這幾年持續分散外銷市場，降低風險，但這種非科學、單方面的行政措施違反世界貿易組織（WTO）相關貿易規範，對整體國際貿易來講也是錯誤示範，非常不好。

根據高雄市農業局資料，高雄市今年改良種芒果生產1萬3299公噸，六龜區、桃源區等以種植金煌芒果為主；北高雄阿蓮區、田寮區則有生產愛文、玉文、烏香、水蜜桃芒果等品種。

芒果 陳其邁

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