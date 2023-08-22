換位思考相互諒解 屏縣府與台文館攜手辦戰後移民文學展

屏東縣府與國立台灣文學館合作，今起在屏東總圖4樓文學館辦「逆旅・一九四九」台灣戰後移民文學行動展，展出白先勇、駱以軍和張大春等知名作家的經典作品節錄，讓民眾從經典片段切入1949年後的眷村文學。

展名「逆旅」有2層含義，其一是指一段充滿橫逆的旅程，其二是依循古老的本義，如李白《春夜宴桃李園序》提「夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也」的寓含，指在台灣這座島嶼上的每個人，其實都只是先來後到的移民過客，因緣際會而聚在一起。

台灣文學館考察外省作家們在台幾10年的書寫歷史階段，找出外省族群不同階層的境遇，以及與其他省籍族群間的互動，透過文學表達出來的文字，讓觀眾看到文字時，能感動體諒，豐富知識層面，而在面對政治議題時，可從特有的人稱視角來換位思考。