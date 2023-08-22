換位思考相互諒解 屏縣府與台文館攜手辦戰後移民文學展
屏東縣府與國立台灣文學館合作，今起在屏東總圖4樓文學館辦「逆旅・一九四九」台灣戰後移民文學行動展，展出白先勇、駱以軍和張大春等知名作家的經典作品節錄，讓民眾從經典片段切入1949年後的眷村文學。
展名「逆旅」有2層含義，其一是指一段充滿橫逆的旅程，其二是依循古老的本義，如李白《春夜宴桃李園序》提「夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也」的寓含，指在台灣這座島嶼上的每個人，其實都只是先來後到的移民過客，因緣際會而聚在一起。
台灣文學館考察外省作家們在台幾10年的書寫歷史階段，找出外省族群不同階層的境遇，以及與其他省籍族群間的互動，透過文學表達出來的文字，讓觀眾看到文字時，能感動體諒，豐富知識層面，而在面對政治議題時，可從特有的人稱視角來換位思考。
文化處表示，此次展覽獻給1949年來台的外省軍士、眷屬、他們的後代，及在台灣共同生活的所有族群，展出內容是台灣70年的外省文學與移民文學，展期自今起至明年2月18日，歡迎對眷村文學有興趣的民眾前來參觀。
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