中國大陸禁止台灣芒果輸入 陳其邁：國際貿易錯誤示範

中國大陸昨日以台灣輸入的芒果檢出大洋臀紋粉蚧為由，暫時停止進口台灣芒果，高雄市長陳其邁今天上午受訪時說，中國大陸禁止台灣芒果輸入，對高雄的影響非常小，中國這種做法非常不好，不管是對農民來講，或是對整個國際貿易來講，「都是一個錯誤示範！」

陳其邁今天上午出席AWS「5G人工智慧培訓實證基地」啟用記者會，他被問到中國即日起暫停輸入台灣芒果的看法時表示，高雄生產金煌芒果為主，六龜有一個合作社，一年生產約1萬3000公噸，99.3%都是內銷市場，外銷則以新加坡、加拿大為主，中國在我們的市場內，1年只佔25噸，影響不大。

陳其邁說，高雄這幾年持續分散外銷市場，降低風險，但中國「假如以這種非科學的，單方面、片面行政的措施，可能也違反了WTO相關的貿易規範，這種做法非常不好，不管是對農民來講，或是對整個國際貿易來講，都是一個錯誤示範！」