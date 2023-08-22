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2023 TSG帆船賽 高雄吹起帆船學習熱潮

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽即將舉辦，歡迎熱愛帆船運動的民眾報名。圖／台灣帆船聯盟提供
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽即將舉辦，歡迎熱愛帆船運動的民眾報名。圖／台灣帆船聯盟提供

高雄市近年積極推動水上運動、除了大規模舉辦龍舟賽，海洋派對等相關水上活動外，更大力支持高雄舉辦國際帆船賽事，高雄市長陳其邁日前宣布10月28日至29日舉辦的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」報名啟動後，高雄市掀起了一波海洋及水上運動的風潮。不僅陳其邁上課取得國際帆船證照外，也有不少民眾取得證照，體驗帆船及大海的魅力，今年主辦單位TSL台灣帆船聯盟更特別規劃了專屬的參賽方案，只要通過認證課程，就可以報名帆船練習及分配團隊的機制，讓大家有機會參加正式比賽，一展身手！

主辦單位TSL台灣帆船聯盟表示，今年「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」仍然保持國際帆船賽的標準比賽規格，所有參賽選手必須取得ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證。而為了讓帆船運動與民眾更親近，TSL聯盟與樂活海洋學院共同特別規劃了專屬的參賽方案，讓不論是個人以及企業團體在取得認證後，就有機會參賽。TSL台灣帆船聯盟表示，如果是個人參賽，上完課之後加入樂活家族，就有機會可以報名參加樂活帆船隊，參加TSL的集訓及比賽。而企業團體參加後：如果有擁有符合規定的船隻，上完課之後，主辦單位會協助組隊練習，投入正式比賽。比賽報名日期至8月31日截止，9月15日（五）前審核完成通知參賽隊伍。詳細報名辦法請上報名官方網站：https://www.tslregatta2023.com/

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽即將舉辦，歡迎熱愛帆船運動的民眾報名。圖／台灣帆船聯盟提供
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽即將舉辦，歡迎熱愛帆船運動的民眾報名。圖／台灣帆船聯盟提供
高雄市長陳其邁（左）熱愛戶外運動，也已經取得國際帆船證照。圖／台灣帆船聯盟提供
高雄市長陳其邁（左）熱愛戶外運動，也已經取得國際帆船證照。圖／台灣帆船聯盟提供

運動 陳其邁

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