高雄新上國小推動分組合作學習 獲全國績優獎

高雄市新上國小10名老師推動創新教學法「分組合作學習」，3年來導引學生主動思考；今年更以「分徑合集、新上線」主題，獲教育部活化教學計畫全國績優獎。

新上國小今天透過新聞稿表示，新上國小的「分徑合集、新上線」今年獲教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫全國績優獎。此獎是最高校園學習創新獲獎等級，也讓良好教學互動成為校園課堂日常風景，嘉惠更多學子。

校方表示，「分徑合集、新上線」除了有「分組合作學習」主題精神，也加上新上國小即將迎來輕軌新上線喜悅。

新上國小校內10名老師3年前開始推動「分組合作學習」合作社群，校方表示，此計畫為分組合作學習教學法帶來全新風貌，老師們相互合作活化課堂教學，學生學習方式與成效明顯進步。

校長王彥嵓說，分組合作學習強調以學習者為中心，提供學生主動思考、相互討論或小組練習機會。在合作學習過程中，小組成員不僅要對自己的學習負責，也要幫助同組成員學習。

王彥嵓表示，老師最常採用學生能力異質分組，便是運用學生差異，使不同特質的學生各盡所能，各得其所，不僅能降低差異造成的不利影響，更可讓學生適性發展。

王彥嵓舉例，老師張自強班上原本有名拒學且人際關係欠佳的學生，透過實施教學策略，讓同學一起幫忙，過去是自我放棄，現在總是帶著笑容，在分組時就變成他找同學講話的好時機，有了學習成功機會與人際成就感。

老師巫采燕更讓學生自己出題目，讓孩子有自我提升能力機會，也能有所期待；巫采燕說，不會出題的孩子也沒關係，比一下手勢就可以pass，慢慢帶就帶出了信心，是很享受的教學經驗。

校方表示，熱血老師3年來不間斷研討與教學實驗，將傳統課堂變成有趣、自由的探索樂園。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時數位線上互動或跨領域、跨年級的合作共備學習，均發揮能量，也吸引更多老師加入。