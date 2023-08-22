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高雄輕軌年底前新增這7站 後天起大順三路旁封路2個月

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供

因應高雄輕軌第二階段統包工程，高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月，當地恐陷交通黑暗期，高市府表示，輕軌工程進度達標，預計今年底前輕軌即能新增7站、路網成圓，民眾在任何一站搭車「坐一圈就能回原站」。

高雄市府繼去年C20~C24車站通車，新增「龍貓隧道」景點後，立即展開二階工程，預計今年底前，即能新增、高雄輕軌最後的7個新站，分別是新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院。

因應二階工程需要，高雄捷運工程局今宣布大順三路與鐵道一街北側於8月24日開放通行，8月25日起起封閉大順三路與鐵道一街南側路口，以施作該路口過路段軌道主體工程，封閉施工期程至10月25日止，共計60天，提醒駕駛人通過工區時減速慢行。

捷運工程局指出，大順三路與鐵道一街南側路口封閉施工期間，仍維持大順三路車輛通行，大順路口與鐵道一街南側東西向則禁止車輛通行，建議駕駛提前改道行駛，行人應依引導標示，改由鐵道一街北側行穿線穿越大順三路。

捷運局表示，因應上述路口封閉施工，建議駕駛提前改道，施工期間也將增派義交導引車流改道。這是高雄輕軌路網成圓的最後一哩路，目前工程進度均達標，預估今年底新增7個新站可如期完工，屆時高雄輕軌也成圓。

高雄輕軌（綠色路線）正進行最後7站新建工程，預計今年底完工通車。圖／高市府提供
高雄輕軌（綠色路線）正進行最後7站新建工程，預計今年底完工通車。圖／高市府提供
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供
高市府將於8月25日至10月25日封閉高雄大順三路與鐵道一街南側路口，封路時間長達2個月。圖／高雄捷運局提供
龍貓隧道是高雄輕軌知名點。圖／聯合報系資料照片
龍貓隧道是高雄輕軌知名點。圖／聯合報系資料照片

高雄輕軌 鐵道 捷運

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