防登革熱！高雄路竹衛生所停診7周 社區長輩嘆：拿藥不方便

高雄市登革熱疫情風險嚴峻，路竹衛生所為投入防疫工作，從6月底到8月下旬共停診7周，僅8月第一周有看診，不僅當地慢性病患抱怨領藥麻煩；原訂8月25日在文南活動中心辦理的75歲高齡換照，也因衛生所停診無法派人體檢，長輩需到距離1.7公里外的高新醫院體檢，再回來活動中心做認知功能測驗，讓長輩們覺得不方便。

住在路竹區的讀者向本報投訴，家人都在路竹衛生所拿慢性病連續處方箋藥品，但從6月底高雄登革熱疫情開始升溫之後，路竹衛生所突然開始停診，一停就停了5個星期，直到8月第一周才開始看診，看診的第1天他陪家人去拿藥，發現衛生所來了將近100位民眾，大多數都是來拿慢性病藥，「之前來拿藥時，從沒看過這麼多人來衛生所！」

投訴人說，路竹當地雖然還有其他醫院、診所，但是慢性病患者尤其是長輩，都有習慣吃的藥，也習慣就近在衛生所拿藥，停診後別的地方不一定有相同的藥，有時長輩吃別的藥，也會覺得沒有效果而抱怨。

路竹衛生所停診造成的影響，不只是慢性病連續處方箋的病患，連75歲高齡換照者也遭波及。路竹區的75歲以上長輩要換駕照時，原本可以再排定場次的時間，前往文南活動中心，由衛生所及監理站派人到場，一站式辦理體檢及認知功能測驗，通過後就能換照，避免長輩免除奔波辛勞。

另一位投訴人說，原定8月25日的75歲高齡換照場次，因為路竹區衛生所在8月19日宣布，8月21日至8月25日暫停門診，僅留守人員協助疑似病患登革熱快篩事宜，他致電前往衛生所詢問後，才發現25日的高齡換照，衛生所也因停診無法派人來活動中心體檢，想換駕照的長輩必須先去醫院體檢，再回來活動中心考認知功能測驗，相當不便民。

衛生局說，登革熱有致命風險，是法定第二類急性傳染病，防疫也是衛生所法定優先任務，路竹區是北高雄登革熱疫情最嚴峻的行政區，7月8日、9日、24日、27日及8月6日陸續出現登革熱確診個案，已有社區群聚趨勢。

衛生局表示，因應防疫急迫，才會在6月29日至7月28日，及8月7日至18日、21日至25日，暫停路竹衛生所門診，全體動員優先投入社區登革熱防疫工作。

衛生局表示，到路竹衛生所就醫民眾，多數是慢性處方需求患者，當地計有2家醫院、24家診所、藥局20家，醫療資源無虞，在衛生所投入防疫停診期間，民眾可前往鄰近診所就醫或釋出處方箋取得必要的藥品。