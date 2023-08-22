七夕綴滿粉紅泡泡！青創以浪漫花藝美食餐酒為愛情升溫

今天是農曆七夕情人節，高雄青創品牌以美食餐酒及浪漫花藝為七夕星空綴上粉紅泡泡。情侶今天到鹽埕區百年老屋改造的「鸚鵡螺餐酒館」用餐時，接吻並打卡便可獲得特殊調酒一杯；位在文化中心附近的「花ㄔ了女孩」花藝工作室，則推出可保存30年以上的水晶玫瑰花送給情人。

「鸚鵡螺精釀生啤酒餐酒館」是高雄鹽埕區百年老屋改造的處所，負責人薛憲修、林哲瑩談到品牌命名，指「鸚鵡螺是挺過了恐龍滅絕的活化石，生命力頑強，也是法國經典蒸汽龐克小說《海底兩萬哩》中的潛水艇」，這兩個意義與他們熱愛的海洋意象一致，因此選擇保留了老屋的磨石子地板、實木扶手和舊時古典格局，加入潛水艇的概念，運用大量金屬元素打造出現有的獨特氛圍。

鸚鵡螺餐酒館有口味豐富的新鮮精釀生啤酒，餐點包含義法料理、美式漢堡、創意小食等多元品項，可搭配各式酒品享用。鸚鵡螺同時身兼展演空間，每周五晚間固定有現場喜劇演出和即興劇，還有不定期拉丁舞會、街舞比賽及音樂表演，是高雄藝文活動最熱絡的據點之一。

薛憲修與林哲瑩曾任職於外商公司、在泰國普吉島共創青年旅館，後因疫情爆發返台，帶著海外所見所聞回到故鄉，創立與眾不同的在地餐酒館品牌。薛有感於疫情帶給餐飲業的衝擊，表示幸好有青年局的青創補助，讓他們在草創時期的周轉空間更寬裕。今天七夕，鸚鵡螺推出情人優惠，至8月底前情侶來店接吻並打卡就送特殊調酒一杯。

「花ㄔ了女孩．手作美學」是一間專注於不凋花花藝及手作課程的工作室，創辦人Icing為日本「AUBE不凋花協會」認證講師，提供客製化的服務，消費者可於社群平台IG及LINE@線上選花，從包裝、緞帶到提袋都可以自行搭配。七夕Icing也特別推出風靡日本沾浸藝術的水晶玫瑰花，清澈透亮的花瓣在燈光下波光粼粼，保存期限達30年以上。

Icing說，從原本在市集擺小攤，到現在擁有實體店面，非常感謝青年局青創補助在租金方面的協助，讓她得以建構一個遮風避雨的築夢地，希望繼續把療癒且美麗的事物帶給大家。

高雄市青年局長張以理表示，青年局持續開辦各類型創業輔導活動，鼓勵年輕人留鄉發展事業，兼顧理想、愛情與麵包，歡迎有志加入青創行列的青年朋友持續鎖定「高雄市政府青年局」官網，加入官方FB、IG與Line@，即時掌握最新消息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康