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高雄三民區1482戶停電 搶修1個多小時全數復電

中央社／ 高雄22日電

高雄昨天3度停電，包括小港、鳳山、三民等3區皆發生無預警停電。三民區在昨晚9時許共1482戶停電，經搶修於昨晚11時許全數復電，事故原因為博愛國小責分點電力熔絲座故障。

台灣電力公司高雄區營業處發布訊息指出，三民區在昨天晚間9時33分無預警停電，包括同盟一路、吉林街、北安街、合江街等一帶，共1482戶停電。

台電高雄區營業處表示，經搶修人員在現場逐處、逐點巡查故障點，於10時36分縮小停電範圍，先轉供復電1058戶；在昨晚11時10分經隔離故障點後全數復電。經查事故原因為博愛國小責分點電力熔絲座故障。

高雄昨天一連發生3次無預警停電，造成維修人員疲於奔命，昨日高雄整天氣溫炎熱，停電也讓民眾怨聲連連。

除了三民區，小港區昨天下午2時17分，因四路分歧開關匯流排故障，造成小港區二苓路一帶約261戶停電。鳳山區也於昨晚7時許發生路燈停電狀況，包括北賢街、北仁街、北昌三街等區域路燈不亮。兩區停電約在事故後2小時內搶修復電。

停電

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