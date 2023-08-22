雄爭舞鬥決賽 下月2日高流登場

高雄市青年局主辦「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」決賽名單出爐，23組隊伍將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館角逐冠軍，今年排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元。當天除了街舞比賽，還邀請「國際級街舞團體—築夢者」及超人氣KOL許凱皓擔任表演嘉賓，與各地舞林高手一起尬舞嗨翻海音館。

青年局長張以理表示，街舞運動向來深受青年朋友及學生族群喜愛，熱舞社也是許多高中職、大學院校中熱門社團。青年局「雄爭舞鬥」已辦三屆，積極推廣青年街舞文化，透過競賽交流、展露活力。張以理說，期許青年學子勇敢追夢、展現自我，藉由街舞運動擴展街頭藝術多元性在地發展，同時與國際街舞潮流同步，培植年輕選手實力。

青年局指出，今年排舞賽報名有57組，第一階段篩選23組進入決賽，參賽隊伍各個來頭不小，去年學生組冠軍、高雄隊伍「萌世代」已連續三年晉級決賽，並表示「已經迫不及待想站上海音館舞台」！

「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬，排舞賽成人組冠軍獎項為歷年最高18萬元，今年為響應2024巴黎奧運將霹靂舞納入賽事，首次新增「Breaking Battle」項目，仍報名中，並邀請來自波蘭及白俄羅斯選手同場競技。