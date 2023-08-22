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企業愛心贊助 捐血送限量龍蝦

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高雄捐血中心27日將在小港區辦捐血送龍蝦活動。圖／高雄捐血中心提供
高雄捐血中心27日將在小港區辦捐血送龍蝦活動。圖／高雄捐血中心提供

連日下雨血庫庫存拉警報，高雄捐血中心本月27日破天荒辦「捐血送龍蝦」活動，民眾捐血250CC即送1隻市價300元龍蝦，捐500CC送2隻，限量200隻送完為止，消息傳出，已不少人捲袖準備「捐熱血換龍蝦」。

高雄捐血中心表示，高雄上周連日下雨，連帶影響民眾外出捐血意願，中心內A、B、O三種血型，不足應有7天安全存量，僅AB型勉強達標，民間企業緣居建設發揮愛心，將捐贈200隻馬達加斯加龍蝦，鼓勵民眾捐血助人。

高雄捐血中心表示，「捐血送龍蝦」活動本月27日上午9時在小港區中山國中舉行，當天活動到下午5時30分，200隻龍蝦為限量冷凍龍蝦，每隻約6至7兩重，約比成人巴掌大些，市價約300元、送完為止，龍蝦送完後其餘捐血人可獲贈襪子、野餐墊等生活用品。

高雄捐血中心表示，以往也曾辦過捐血送泰國蝦活動，頗受好評，這次剛宣布送龍蝦，已不少人來電詢問；提醒捐血人，捐血年齡應在17歲到65歲間，女性應有45公斤以上，男性應有50公斤以上，且血壓應正常。

捐血中心

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