發展中芸漁港觀光 民代籲盡早規畫

前鎮漁港獲中央81億補助受外界關注，議員呼籲重視第二類漁港發展，林園區中芸漁港近年受限泊區不足、觀光沒落，新建漁筏泊區預計明年2月完工，可停泊漁船筏90艘，議員及地方疾呼，盡速規畫觀光魚市場、爭取小琉球航線復航，打造成休閒遊艇據點，發展地方特色觀光；市府海洋局表示，支持二類漁港設施改善，相關修建執行中，若經費龐大爭取中央補助，也積極結合在地特色推動漁港觀光。

高雄市議員王耀裕表示，中央除重視前鎮漁港，也應加強二類漁港發展，像中芸漁港過去有小琉球觀光船航班，當年地方觀光客多、海產餐廳也多，觀光發展一片榮景，但東港到小琉球線啟航後，中芸漁港受限漁筏泊區空間不足，觀光也逐漸沒落。

王耀裕說，這次漁業署與高市府聯手整建中芸漁港，新碼頭完工後可停泊漁船筏90艘，加上聯外道路通車，這對地方是利多、更是發展機會，市府應加速觀光魚市整建，重現往昔風華。

「應重視二類漁港發展！」議員邱于軒也說，林園區中芸漁港維修漁船上架場原本僅2軌，漁民爭取增為4軌，要追加1千餘萬預算，過程還要先停工，時間拖長也影響漁民，另外停船泊位擴建、漁民休憩所等設施都應加快腳步。

林園區漁會表示，老舊魚市場已不符現代消費者習慣，唯有明亮乾淨空間，才能吸引遊客到訪，除此之外，也建議利用擴建泊船空間打造休閒遊艇據點，中芸漁港距離小琉球僅5海浬，可規畫繞島觀光、釣魚等行程，藉此帶動漁港觀光，為漁港帶來轉型機會。

海洋局表示，非常重視二類漁港發展，中芸漁港漁筏泊區擴建工程明年2月完工，屆時可提供更充裕作業停泊空間，也將持續評估發展觀光魚市場可行性；另中芸漁港上架場原設計2道2軌，依漁民建議調整為1道2軌及1道4軌設計，其中2軌部分已完工，4軌部分已預留好位置，並積極向漁業署爭取經費中。