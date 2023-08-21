高雄今3度停電！三民區晚間1482戶突陷漆黑 居民熱到睡不著

接二再連三。高雄三民區同盟一路一帶，晚間9點33分，不明原因停電，高達1482戶陷入一片漆黑，民眾又熱又氣，事實上，這已是今天高雄第三度停電，今稍早小港區、鳳山區才停電，「接二又連三」式停電，讓台電搶修人員也疲於奔命。

台電表示，今晚9時33分三民區同盟一路、吉林街、北安街、合江街等一帶停電1482戶，已立即派員現場查修，因為地下線路巡查不容易 截至晚上10點半，台電查修人員尚未查出停電原因，許多民眾因停電，熱到睡不著，走出家門大罵台電太掉漆。

經台電人員搶修，今晚10時36分復電1058戶，尚有424戶停電。

今下午台電小港區先是無預警停電358戶，晚上又因有松鼠誤觸線路，導致鳳山北昌三街一帶路燈不亮，好不容易搶修後，於晚間8點45分復電，沒想到晚間9點多再發生三民區1482戶大停電。