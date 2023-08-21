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823戰役紀念日將至業者推主題酒 8吋榴彈砲造型超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「勝利門」是烈嶼的精神地標，有業者就以此造型製作主題酒，創意十足。記者蔡家蓁／攝影
「勝利門」是烈嶼的精神地標，有業者就以此造型製作主題酒，創意十足。記者蔡家蓁／攝影

再過2天就是八二三戰役紀念日，大咖齊聚金門，讓沉寂已久的八二三戰役再成焦點，腦筋動的快的業者則趁勢推出八二三的主題酒，酒瓶採8吋榴彈砲造型，相當吸睛。

1958年8月23日傍晚，震驚世界的「823砲戰」登場，解放軍集中各型火砲近350門，向金門地區地毯式猛烈轟射，彈如雨下，2小時內連續發射5萬7500餘發砲彈；直到1978年才正式宣告砲戰時代結束，總計解放軍發射各式砲彈達47萬4910發，創全世界落彈密度最高的紀錄，金門經此役仍堅如固壘，屹立不搖。

這款「和平藝品酒」主要以小金門的著名景點勝利門為元素，陶瓷瓶的設計主意象是雄渾莊嚴的8吋榴彈砲造型，有環狀的鋼製彈帶配置，彈頭鍍金閃亮光輝，豎立在12星芒的徽章上的勝利瓶身上，瓶身圖案色調海濤青天藍，有和平鴿寓意和平象徵，容量為500ML陳年窖藏酒基。

據了解，產品由金門皇家酒廠出品，主要針對旅客，有別於市場差異性酒容器的藝品級產品，外盒也以比較現代化的方式呈現戰地軍旅精神，未推出就有軍事迷詢問，紙盒設計具有軍事色彩及國徽背景，以榴炮彈的造型及勝利門的拱門型，呈現激烈戰役後，獲得的一切平靜清明，喚醒大家努力堅持，才有勝利和平的成果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年是適逢「八二三戰役」65周年，腦筋動的快的業者趁勢推出，「勝利門～和平藝品酒」，酒瓶是8吋榴彈砲造型，相當吸睛。圖／業者提供
今年是適逢「八二三戰役」65周年，腦筋動的快的業者趁勢推出，「勝利門～和平藝品酒」，酒瓶是8吋榴彈砲造型，相當吸睛。圖／業者提供

金門 解放軍

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