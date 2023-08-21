高雄本土登革熱增6例 天熱潮濕加速病媒蚊孳生

高雄市今天新增6例登革熱本土個案，患者分別居住鳳山、苓雅、岡山、小港、左營等區。衛生局表示，近期經常有間歇性降雨，容器易產生積水，天氣溫熱潮濕，也加速病媒蚊孳生。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，今年高雄本土個案累計75例，今天6例個案發病期間介於14日至19日，檢驗結果均為PCR陽性。已規劃個案住家及工作地周邊100公尺範圍，強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治作業。

經疫調鳳山個案發病前具台南市活動史、苓雅區、岡山區個案感染源待釐清。小港區順苓里及左營區青雲宮市集周邊社區，分別新增2例及1例確診。

衛生局統計，近期在個案居住地社區周圍病媒蚊密度調查，共查獲101個積水容器；其中17個已孳生病媒蚊，平均陽性率16.8%，防疫人員現場開單告發並清除積水。

衛生局呼籲，所有人、使用人或管理人應善盡維護管理之責，如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣1萬5000元罰鍰。

衛生局指出，民眾配合緊急防治後，仍應持續維持住家室內外環境清除積水清除工作，降低社區病媒蚊密度，避免疫情持續擴散。

常見的病媒蚊孳生源態樣包括，室內桶缸盆甕、植栽容器及底盆、各類貯水底盤（飲水機底盤、寵物水盤、盆栽植物底盤等）、鍋具、金爐、屋簷排水槽、桶蓋、畚箕、廢棄器具等。