屏東設首屆青諮會 納19名青年為地方規畫注入新活水
屏東首屆青年事務諮詢委員會今舉行授證典禮，縣長周春米頒發19名委員聘書，平均年齡介於20至42歲，各分布在教育文化、社工專業、青創業者等背景；「青年是城市的希望」縣長周春米表示，創立青諮會納入青年想法，盼透過青年的建言與多元視野，讓施政方向更符合縣民需求。
周春米表示，為廣納青年多元意見及擴大青年公共參與，首屆青諮會共選出19名委員，有關心原民議題的部落青年、推動地方創生的工作者、爭取性別平權的學生、返鄉創業的青創業者、爭取新住民福利的社工等，此外再加入5名不同領域的專家學者，包含熟悉參與式民主的學者、南區地方創生代表、社區營造及培力等人共同參與，由多元的經驗與建言機制，為屏東注入新活水。
青年代表陳濬哲表示，不少屏東青年想回鄉一展長才，卻不知道可以透過何種管道給予建議，今創青諮委員會，未來都能透過此管道，給予縣府更多創新的力量與聲音，讓屏東青年政策有更好的推廣。
勞青處表示，委員會採自由報名制，由縣府會同府內外委員組成遴選委員會，共計54人報名，經審查錄取19名，委員會為任務型編組，任期2年間將辦理共識營、青年論壇、縣外走讀、好點子提案工作坊等活動，並以地方創生、智慧城市、產業發展、環境永續與多元共榮等5大政策願景提出建言，為屏東在地特色及地方發展描繪出更多藍圖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言