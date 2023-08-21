屏東設首屆青諮會 納19名青年為地方規畫注入新活水

屏東首屆青年事務諮詢委員會今舉行授證典禮，縣長周春米頒發19名委員聘書，平均年齡介於20至42歲，各分布在教育文化、社工專業、青創業者等背景；「青年是城市的希望」縣長周春米表示，創立青諮會納入青年想法，盼透過青年的建言與多元視野，讓施政方向更符合縣民需求。

周春米表示，為廣納青年多元意見及擴大青年公共參與，首屆青諮會共選出19名委員，有關心原民議題的部落青年、推動地方創生的工作者、爭取性別平權的學生、返鄉創業的青創業者、爭取新住民福利的社工等，此外再加入5名不同領域的專家學者，包含熟悉參與式民主的學者、南區地方創生代表、社區營造及培力等人共同參與，由多元的經驗與建言機制，為屏東注入新活水。

青年代表陳濬哲表示，不少屏東青年想回鄉一展長才，卻不知道可以透過何種管道給予建議，今創青諮委員會，未來都能透過此管道，給予縣府更多創新的力量與聲音，讓屏東青年政策有更好的推廣。